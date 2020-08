L'Italia invia squadre specializzate di vigili del fuoco a Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Italia ha inviato a Beirut squadre specializzate di vigili del fuoco che offriranno supporto tecnico sul fronte del rischio chimico-batteriologico e per la valutazione dello stato delle strutture danneggiate, dopo la devastante esplosione di martedì. Un team di 14 vigili è partito ieri alla volta della capitale libanese, con specialisti del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). #BeirutExplosion, team 14 esperti #vigilidelfuoco#nbcr (nello specifico per il rischio chimico) in partenza per #Beirut nell’ambito del Meccanismo europeo di #protezionecivile su coordinamento @DPCgov#5agosto#Lebanon#Liban.Clip partenza da #Roma per ... Leggi su huffingtonpost

