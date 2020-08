L'epidemiologo: 'In autunno c'è bisogno di regole uniformi o sarà il caos' (Di giovedì 6 agosto 2020) Ha ragione: serve una strategia unica e no andare tutti in ordine sparso: quando "eravamo in emergenza, ogni Asl ha reclutato personale ovunque, inclusi i servizi veterinari o la medicina dello sport. ... Leggi su globalist

Ha ragione: serve una strategia unica e no andare tutti in ordine sparso: quando "eravamo in emergenza, ogni Asl ha reclutato personale ovunque, inclusi i servizi veterinari o la medicina dello sport.

Vineis ammonisce sul covid in autunno: “Dobbiamo organizzarci ora per essere pronti se necessario”

PIEMONTE – Quando “eravamo in emergenza, ogni Asl ha reclutato personale ovunque, inclusi i servizi veterinari o la medicina dello sport. Tutti hanno mostrato grande flessibilità. Ma in autunno non ab ...

