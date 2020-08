La Roma a Friedkin. I tifosi festeggiano: “Pallotta, a mai più rivederci” (Di giovedì 6 agosto 2020) Una storia complicata, quella tra gli ultras della Roma e James Pallotta. Un rapporto che iniziò ad incrinarsi quando la società decise per il restyling dello storico stemma giallorosso, una decisione che fu mal digerita dalla tifoseria, e quando il presidente definì “fucking idiots” gli ultras che avevano esposto in Curva Sud uno striscione offensivo nei confronti della madre di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso prima della finale di Coppa Italia del 2014. Tensioni che non si allentarono e che raggiunsero il picco massimo a maggio di un anno fa, quando la tifoseria manifestò davanti alla sede dell’Eur dopo il mancato rinnovo di De Rossi. Per questo ora che è arrivata la notizia dell’addio di Pallotta e l’entrata in scena di Dan Friedkin, i tifosi hanno reagito ... Leggi su sportface

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? Cessione del club: vicinissima la firma preliminare con il gruppo Friedkin #SkySport… - DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - alessionisi : RT @Gazzetta_it: #Roma, arrivano i #Friedkin: ecco cosa bisogna sapere sui nuovi proprietari - calcioepepe : RT @GiorgioMarota: Le prime parole di #Friedkin: “Siamo felici di aver fatto i passi necessari a diventare parte di questa città e club ico… -