La probabile formazione di Repubblica: se Insigne non recupera ci sarà Elmas (Di giovedì 6 agosto 2020) Quale formazione per la sfida contro il Barcellona? Stando a quanto scritto oggi da La Repubblica, Rino Gattuso sta risolvendo gli ultimi dubbi. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : La probabile formazione di Tuttosport: out Lobotka, risolto il ballottaggio in difesa #ForzaNapoliSempre - nyarko_komla : RT @DiMarzio: #UEL, #SivigliaRoma | Oggi alle 18:55 su @SkySport. Ecco le probabili scelte di #Fonseca - DiMarzio : #UEL, #SivigliaRoma | Oggi alle 18:55 su @SkySport. Ecco le probabili scelte di #Fonseca - tuttonapoli : La probabile formazione di Tuttosport: out Lobotka, risolto il ballottaggio in difesa - Mediagol : #VIDEO Siviglia-#Roma, le scelte di Fonseca in #EuropaLeague: Ibanez in difesa e Zaniolo titolare. La probabile for… -