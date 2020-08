Jorginho Juventus, l’agente: “Buon rapporto con Sarri, ma per ora…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Jorginho Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Jorginho in vista della prossima stagione.Il centrocampista del Chelsea è un pupillo di Maurizio Sarri, con quest’ultimo che non ha mai nascosto il suo gradimento nei confronti dell’ex Napoli. Sull’ipotetico trasferimento del playmaker dei blues fa chiarezza l’agente Joao Santos, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss non si è sottratto nel commentare le voci di mercato. Jorginho Juve: parla l’agente del calciatore Ecco quanto affermato dal procuratore di Jorginho alla nota emittente radiofonica: “Se ne parla sui quotidiani, lo so, ma non abbiamo avuto alcun contatto diretto con Sarri e nemmeno con il direttore Paratici. ... Leggi su juvedipendenza

