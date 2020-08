“Incredibile!”. Fedez pubblica questa foto con Chiara Ferragni e l’attento fan nota quello ‘strano’ dettaglio (Di giovedì 6 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più seguita d’Italia: lei l’influencer da 60mila euro a post, lui uno dei rapper e cantanti italiani più amati, per un totale di 31 milioni di followers su Instagram. Dopo un intenso tour per promuovere le bellezze italiane, dalla Capella Sistina, agli Uffizi di Firenze, in Puglia, precisamente in Salento, dove hanno partecipato alla sfilata di Dior, la coppia è sbarcata in Sardegna insieme al figlio Leone, alla famiglia di lei e tanti amici. Una vacanza passata nell’isola tra resort di lusso, gite in barca (nei giorni scorsi hanno visitato l’arcipelago de La Maddalena e le cale della zona orientale come Cala Goloritzè, Cala Mariolu e Cala Luna) e shooting fotografici. Numerosissimi i post su Instagram, tutti con centinaia di ... Leggi su caffeinamagazine

FedeIca80 : @Radio105 @Fedez Sono mesi che si sente ovunque e più lo ascolto più mi sale una rabbia incredibile...un pezzo into… - infoitcultura : Fedez e Luis Sal girano un video insieme, ma dietro Leone fa un gesto incredibile. Chiara Ferragni: «Guarda!» - infoitcultura : Fedez e Luis Sal girano un video insieme | ma dietro Leone fa un gesto incredibile Chiara Ferragni | ' Guarda!' - leggoit : Chiara #Ferragni: #Fedez e Luis Sal girano un video insieme. Dietro spunta Leone, il gesto che fa è incredibile - infoitcultura : Chiara Ferragni, l'insulto incredibile a Fedez. Il rapper allibito: «Ma perché?». Ecco cosa sta succedendo -

Ultime Notizie dalla rete : “Incredibile” Fedez "Virus letale da Wuhan", la 'profezia' in un libro del 1981 Affaritaliani.it