Il volto di Raffaello è stato ricostruito in 3D. Risolto il mistero sui resti custoditi al Pantheon (Di venerdì 7 agosto 2020) In quella tomba è conservato proprio il suo corpo. Dopo anni di dubbi e sospetti sull’appartenza dei resti di Raffaello Sanzio custoditi al Pantheon, in questi giorni l’università di Tor Vergata ha segnato un primo passo avanti. Secondo una ricostruzione in 3D, il volto del corpo custodito nel sepolcro che si trova nel cuore di Roma è quello del pittore del Rinascimento. Lo studio, adesso, sarà sottoposto per la pubblicazione alla rivista Nature. «Questa ricerca – spiega Olga Rickards, una delle più importanti esperte mondiali di antropologia molecolare – fornisce per la prima volta una prova concreta che lo scheletro riesumato nel Pantheon nel 1833 appartiene a ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Ricostruito per la prima volta in 3D il volto di #Raffaello #ANSA - LaStampa : L’identità del pittore Raffaello nel volto ricostruito in 3D - elenoirebartoli : RT @Sartori44446346: @Robinson_Rep @repubblica Il vero volto di Raffaello.. - infoitcultura : Ecco com'era il volto di Raffaello. Ricostruito in 3D l'aspetto del pittore - paolorm2012 : La ricerca che svela il 'vero volto' di Raffaello -