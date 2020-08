Il ds Marroccu lascia il Genoa: addio consensuale con il club (Di giovedì 6 agosto 2020) Notizia che rimbalza da Genova: Francesco Marroccu non è più il direttore sportivo del Grifone. A comunicarlo è la stessa società ligure che ha ufficializzato il divorzio con una nota ufficiale. Marroccu era sbarcato a Genova a dicembre per rimpiazzare Stefano Capozucca. Si tratta di un addio consensuale. All’ormai ex direttore sportivo giungono anche gli auguri del patron: “Il presidente Enrico Preziosi ringrazia il direttore sportivo per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate durante il proficuo lavoro svolto”. Foto: Genoa Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

