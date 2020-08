I verbali del Coronavirus rivelano: gli esperti volevano chiusure differenziate. Conte chiuse tutto (Di giovedì 6 agosto 2020) Dai verbali desecretati sull’emergenza Coronavirus, emerge che il Comitato tecnico scientifico avrebbe proposto chiusure differenziate ma il Premier decise di chiudere tutto il Paese con conseguenze devastanti sull’economia. Nei giorni scorsi la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva annunciato che avrebbe fatto ricorso contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che – accogliendo … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

fleinaudi : NOTIZIA STRAORDINARIA !!! Pochi minuti fa i nostri avvocati @RoccoTodero @andreapruitic @palumbo_enzo hanno hanno… - petergomezblog : Il governo toglie il Segreto sui verbali del comitato scientifico Coronavirus. La fondazione Einaudi li pubblicherà… - borghi_claudio : Era meglio se non cominciavo nemmeno a leggere i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Altro che l'eparina... - smilypapiking : RT @MT_Meli_: I verbali desecretati del Comitato tecnico scientifico stabiliscono che esso volevo misure differenziate. Il lockdown totale,… - Carmenison : Non importa cosa trovi nei verbali del #CTS (Comitato Tecnico Scientifico) I Media sono per il 95% dalla parte del… -