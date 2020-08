Help desk, classi ridotte, medico a scuola: ecco le regole per tornare in classe (Di giovedì 6 agosto 2020) La ministra Azzolina e i sindacati firmano l’intesa sulle regole per la riapertura a settembre. Nel testo anche l’impegno contro le classi pollaio e supporto psicologico negli istituti scolastici Leggi su ilsole24ore

MIsocialTW : Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripr… - fisco24_info : Help desk, classi ridotte, medico a scuola: ecco le regole per tornare in classe: La ministra Azzolina e i sindacat… - salvatoreluciat : RT @MIsocialTW: Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripresa dell… - ValentinaSorci1 : RT @MIsocialTW: Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripresa dell… - ItaliaCovid19 : RT @MIsocialTW: Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripresa dell… -