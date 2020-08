Gianmaria Antinolfi, parla l’ex: “Sta soffrendo per Belen” (Di giovedì 6 agosto 2020) Belen Rodriguez attualmente è concentrata solo su se stessa e sul figlio Santiago, i presunti flirt che le vengono attribuiti da quando è single non le interessano e preferisce non dargli importanza. Sembra però che con Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore con cui la showgirl ha avuto una breve conoscenza nelle scorse settimane, fosse nato qualcosa di sincero. Il giovane e aitante imprenditore è stato invece lasciato dall’ex moglie di Stefano de Martino, Belen evidentemente non era pronta per una storia importante a poche settimane dalla rottura con il padre di suo figlio per questo ha preferito lasciare Antinolfi. Secondo quanto riferito dall’ex fidanzata dell’uomo Mariela Ballesteros, Gianmaria starebbe soffrendo molto, è molto preso ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Gianmaria Antinolfi, parla l’ex: “Sta soffrendo per Belen” - danieledv79 : RT @Corriere: Belen e Gianmaria Antinolfi, l’amica racconta: «Flirt finito, lui sta soffrendo» - Corriere : Belen e Gianmaria Antinolfi, l’amica racconta: «Flirt finito, lui sta soffrendo» - Corriere : Belen e Gianmaria Antinolfi, l’amica racconta: «Flirt finito, lui sta soffrendo» - ModaCorriere : Belen e Gianmaria Antinolfi, l’amica racconta: «Flirt finito, lui sta soffrendo» -