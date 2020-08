Gary Neville duro con Sanchez: “È un disastro assoluto, non ho idea di cosa gli sia successo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Alexis Sanchez sarà un giocatore dell'Inter fino al 2023 dopo la stagione passata in prestito proprio ai nerazzurri.Con trenta partite giocate in questa stagione, quattro gol segnati e ben dieci assist, l'attaccante cileno rimarrà nel club milanese per i prossimi tre anni. Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito, sottoscrivendo un contratto con il club fino al 30 giugno 2023. Un valore aggiunto per la squadra di Antonio Conte, rivelatosi tale soprattutto nella fase di campionato dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid 19.Dell'ex calciatore di Arsenal e Manchester United ne ha parlato anche una storica bandiera dei Red Devils, Gary Neville, ai microfoni di "Sky Sport UK": "Ho pensato che sarebbe stato un attaccante in grado di segnare gol, tenace, ma ... Leggi su mediagol

Mediagol : #GaryNeville duro con #Sanchez: “È un disastro assoluto, non ho idea di cosa gli sia successo” - Mediagol : Gary Neville duro con Sanchez: 'È un disastro assoluto, non ho idea di cosa gli sia successo'… - RobertoGotta : @Luca_Pelosi ?? Il vaso di Pandora è niente, al confronto di quello che abbiamo appena aperto... Per togliere di mez… - ItaSportPress : Gary Neville attacca Sanchez: 'Allo United è stato disastroso' - - Linerazzurra : @il_Finnico Gary Neville Il bonazzo Beckham Ma sopratutto Crespo e Veron ?????? -