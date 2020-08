F1 McLaren, Sainz: "Troppi punti lasciati per strada: invertiamo il trend" (Di giovedì 6 agosto 2020) SILVERSTONE - " Ultimamente abbiamo lasciato molti punti per strada. Naturalmente adesso è un po' frustrante ma ritengo che questa striscia negativa finirà presto e potremo lottare per le prime cinque ... Leggi su corrieredellosport

Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato un vero toccasana per il team Renault. Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon hanno recuperato 20 punti, mai così tanti quest’anno, secondo miglior risultato dal 2016 ...

SILVERSTONE – "Ultimamente abbiamo lasciato molti punti per strada. Naturalmente adesso è un po’ frustrante ma ritengo che questa striscia negativa finirà presto e potremo lottare per le prime cinque ...

