Ellen Pompeo confessa di aver “preferito i soldi ai ruoli creativi” per un motivo ben preciso (Di giovedì 6 agosto 2020) Che Ellen Pompeo fosse rimasta nei panni di Meredith Grey più per soldi che per amore del suo personaggio era ormai chiaro da tempo: l'attrice non ha mai fatto mistero di aver continuato ad impersonare lo stesso ruolo - cosa che evidentemente non entusiasma nessun interprete - perché la partecipazione a Grey's Anatomy le ha garantito una posizione economica di ferro e le ha permesso di costruirsi una famiglia senza doversi spostare da Los Angeles o allontanarsi dai suoi figli. Ellen Pompeo ha ribadito una volta di più che la sua scelta di non interrompere il progetto di Grey's Anatomy in questi anni, rinnovando di volta in volta il suo contratto con ABC Studios, è dovuto al fatto che è successo della serie le ha consentito di diventare una star ... Leggi su optimagazine

