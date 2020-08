Due donne e un segreto: trama, cast e anticipazioni stasera in prima tv Rai (Di giovedì 6 agosto 2020) La prima serata del giovedì si apre all’insegna delle forti emozioni con Due donne e un segreto. L’avvincente thriller, in onda oggi 6 agosto 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stato diretto da Tim Crux, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Starting Up Love, Discover Indie Film, Brooklyn Gals, Torte Reform e Field Day. La pellicola ad alta tensione, scritta da Georgina Garcia Riedel, Anthony Del Negro e Shane O’Brien, ha potuto contare sulle musiche di Fantom e la fotografia di Nate Spicer. Ma vediamo insieme quali pericoli attendono i protagonisti di Due donne e un segreto.Segui Termometro Politico su Google News Due donne e un segreto: trama e ... Leggi su termometropolitico

fattoquotidiano : Massa, mamma aggredita in spiaggia per aver chiesto a due donne di rispettare norme anti-Covid: “Se tuo figlio è ma… - FiorellaMannoia : @MMmarco7 Due donne, mi vergogno per loro. - gualtierieurope : Oggi #Genova rinasce a due anni da un’atroce tragedia che si è portata via 43 vite. Il nuovo #pontedigenova riunisc… - Paroledipaola : RT @ItaliaViva: .@elenabonetti : 'Addolora l'indifferenza di due donne per il bimbo malato e il rifiuto del Covid' - Mosquitas77 : E queste sarebbero mamme? ?? Bonetti: 'Addolora l'indifferenza di due donne per il bimbo malato e il rifiuto del Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Due donne Massa, mamma aggredita in spiaggia per aver chiesto a due donne di rispettare norme anti-Covid: “Se tuo… Il Fatto Quotidiano Auto si ribalta sulla Statale Feriti quattro ragazzi

Anziché seguire il tracciato della rotonda, la Golf 2000 ha tirato dritto, andando fuori strada. L’auto ha cominciato a sbandare ed ha danneggiato la fiancata di tre auto in sosta, dopodiché deviando ...

Militare foggiano eroe, salva bagnanti nel mare mosso. Tragedia sfiorata nelle acque di Marina di Pulsano

Non ci ha pensato due volte e si è tuffato nelle acque agitate di Marina di Pulsano (Taranto) per salvare ben 7 persone (3 minori e quattro adulti) in pericolo nel mare mosso. Ha messo a repentaglio l ...

Anziché seguire il tracciato della rotonda, la Golf 2000 ha tirato dritto, andando fuori strada. L’auto ha cominciato a sbandare ed ha danneggiato la fiancata di tre auto in sosta, dopodiché deviando ...Non ci ha pensato due volte e si è tuffato nelle acque agitate di Marina di Pulsano (Taranto) per salvare ben 7 persone (3 minori e quattro adulti) in pericolo nel mare mosso. Ha messo a repentaglio l ...