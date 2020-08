Dl agosto, Gualtieri: 'su licenziamenti c'è accordo, domani in Cdm' (Di giovedì 6 agosto 2020) "Il nodo dei licenziamenti è sciolto". E' soddisfatto il ministro dell'economia Gualtieri che uscendo da Palazzo Chigi, al termine del vertice di governo, risponde così ai giornalisti che lo aspettano ... Leggi su tg.la7

fattoquotidiano : Decreto agosto, Gualtieri: “Blocco licenziamenti, trovata una sintesi. Ora concludiamo redazione del testo e domani… - Corriere : Autostrade, sciopero 9 e 10 agosto. Rinviata audizione del ministro dell’Economia Gualtieri - Agenzia_Ansa : #dl agosto Trovata l'intesa sul testo. Il #decreto domani in #Cdm. #Gualtieri: 'Nodo #licenziamenti sciolto, fatto… - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Dl agosto, Gualtieri: 'Sciolto nodo licenziamenti, domani testo in cdm': 'Ci sarà il cdm domani, il nodo è stato sciolto… - RepubblicaTv : Dl agosto, Gualtieri: 'Sciolto nodo licenziamenti, domani testo in cdm': 'Ci sarà il cdm domani, il nodo è stato sc… -