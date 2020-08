Decreto Agosto: stop a riscossione cartelle fino al 15 ottobre (Di giovedì 6 agosto 2020) Decreto Agosto: nella bozza del provvedimento anche lo stop alla seconda rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari. Nuovi fondi per i vaccini anti-Covid. Il Governo dovrebbe approvare il Decreto Agosto entro questa settimana. Nella bozza del provvedimento è presente la proroga dello stop alla riscossione delle cartelle (che dovrebbe essere estesa al 15 ottobre). … Leggi su 2anews

