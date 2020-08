Daisy Coleman morta suicida a soli 23 anni: aveva raccontato su Netflix gli abusi sessuali subiti (Di giovedì 6 agosto 2020) A soli 23 anni si è suicidata Daisy Coleman, protagonista del documentario di Netflix 'Audrie & Daisy', in cui ha raccontato lo stupro subito quando aveva 14 anni. Lo ha rivelato la madre con un ... Leggi su leggo

