Covid19, focolaio in provincia di Macerata: positivi dalla Grecia sono andati a una festa (Di giovedì 6 agosto 2020) Due giovani erano da poco rientrati dalle vacanze in Grecia positivi al coronavirus quando si sono presentati a una festa tra Montelupone e Morrovalle, in provincia di Macerata, paura per il possibile focolaio. I due ragazzi hanno appena sostenuto l’esame di maturità e si sono premiati con una vacanza all’estero. Al rientro dal viaggio sono … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

“Dobbiamo stare a guardare cosa accadrà in Nord Europa a fine agosto con l’arrivo delle temperature più basse, così ci prepareremo ad affrontare il nostro autunno”. Il viceministro della Salute Pierpa ...

Coronavirus, 18,5 milioni di casi nel mondo

Tornano a salire i contagi in Algeria che registra altri 571 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale di 33.626 contagiati nel Paese nordafricano. Lo ha reso noto il minis ...

