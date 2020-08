Canadese condannato a morte in Cina per reati legati alla droga (Di giovedì 6 agosto 2020) Il tribunale di Guangzhou in Cina ha condannato a morte il cittadino Canadese Xu Weihong, accusato di traffico di droga. Continua a salire la tensione internazionale tra la Cina e il Canada. Ad alimentare la crisi diplomatica tra i due paesi arriva una sentenza del tribunale di Guangzhou, nel sud del paese asiatico. Il tribunale ha infatti condannato a morte un cittadino Canadese, Xu Weihong, con l’accusa di produzione e traffico di stupefacenti. Secondo le indagini l’uomo avrebbe prodotto e conservato nella propria abitazione circa 120 kg di ketamina. Weihong ha avuto l’aiuto di un complice, Wen Guanxiong, condannato all’ergastolo nella stessa sentenza. Sul destino del cittadino adesso si ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga #cina - AndFranchini : Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga - Tgcom24 - Adnkronos : #Cina, canadese condannato a morte per produzione #ketamina - annamariamoscar : Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga - Tgcom24 - Raffael31784437 : Cina, cittadino canadese condannato a morte per droga - Tgcom24 . Tutti i parlamentari in gita e scambio commercial… -