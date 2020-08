Calciomercato Lazio, è tris: Fares vicino, accelerata Silva. Ecco dove giocherebbe lo spagnolo (Di giovedì 6 agosto 2020) La Lazio ha conquistato la qualificazione in Champions League dopo anni di tentativi andati a vuoto. E i biancocelesti vogliono allestire una squadra altamente competitiva per provare a migliorare anche il piazzamento in campionato. Fino al lockdown la squadra di Simone Inzaghi ha lottato per lo scudetto, ma il calo nel finale di stagione ha compromesso l’ottimo cammino dei primi mesi. Il campionato della Lazio resta comunque al di sopra della aspettative. Tenere dietro squadre quali la Roma, il Milan e il Napoli non era affatto facile. La rosa di Inzaghi si è dimostrata all’altezza anche se in alcuni momenti della stagione, per via dei tanti infortuni, le alternative sono mancate e anche il tecnico piacentino ha più volte sottolineato la cosiddetta “coperta corta”. Inevitabile dunque pensare a dei rinforzi di ... Leggi su calcioweb.eu

