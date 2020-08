Cacciatori di fantasmi riprendono la figura di un uomo in una miniera abbandonata (Di giovedì 6 agosto 2020) Due cacciatrici di fantasmi stavano tenendo una diretta Facebook all’interno di una miniera di stagno quando una misteriosa figura è comparsa e svanita senza alcun rumore. Un gruppo di Cacciatori di fantasmi, tra cui madre e figlia “Gosth Wispers“, si è recato in una miniera di stagno per girare un video sul paranormale, in occasione … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Due cacciatrici di fantasmi stavano tenendo una diretta Facebook all’interno di una miniera di stagno quando una misteriosa figura è comparsa e svanita senza alcun rumore. Un gruppo di cacciatori di ...

