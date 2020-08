Beirut, Cnn: esplosivo in nave russa in porto da anni, bomba galleggiante (Di giovedì 6 agosto 2020) Una nave russa carica di materiale altamente esplosivo attraccata dal 2013 nel porto di Beirut potrebbe aver causato la violenta esplosione che ha devastato il porto della città libanese e le zone ... Leggi su leggo

rtl1025 : ?? A causare la potente esplosione avvenuta nella zona del porto di #Beirut sarebbe stato un incendio in un magazzin… - Davide23493003 : @MarcoCoccia3 @SkyTG24 Ecco un ulteriore prova del fatto che trump ha sparato una cazzata: - zazoomblog : Beirut la Cnn: «Esplosivo in nave russa in porto da anni. Una bomba galleggiante» - #Beirut #«Esplosivo #russa… - RobyAxxx : RT @ultimenotizie: L’esplosione a #Beirut ha generato un cratere di 124 metri. Lo rende noto la Cnn citando i dati satellitari della Planet… - RobyAxxx : RT @ultimenotizie: La croce rossa libanese sta inviando tutte le ambulanze disponibili nel Paese a #Beirut. 'Ci sono centinaia di persone f… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut Cnn Beirut, la Cnn: «Esplosivo in nave russa in porto da anni, una bomba». Le foto dallo spazio Il Messaggero Beirut, sposa travolta dall’esplosione durante le foto delle nozze (VIDEO)

Altro terrificante filmato da Beirut, girato poco prima e durante la doppia esplosione che ha causato la morte di 137 persone e oltre 5mila feriti. Israa Seblani stava celebrando il suo matrimonio con ...

Beirut, la Cnn: «Esplosivo in nave russa in porto da anni. Una bomba galleggiante»

Una nave russa carica di materiale altamente esplosivo attraccata dal 2013 nel porto di Beirut potrebbe aver causato la violenta esplosione che ha devastato il porto della città libanese e le zone cir ...

Altro terrificante filmato da Beirut, girato poco prima e durante la doppia esplosione che ha causato la morte di 137 persone e oltre 5mila feriti. Israa Seblani stava celebrando il suo matrimonio con ...Una nave russa carica di materiale altamente esplosivo attraccata dal 2013 nel porto di Beirut potrebbe aver causato la violenta esplosione che ha devastato il porto della città libanese e le zone cir ...