Barcellona-Napoli: scelto l’arbitro della gara (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà il turco Cakir a dirigere il match tra Barcellona e Napoli, sfida valida per gli ottavi di finale di ritorno della Uefa Champions League. Gli assistenti saranno Duran e Ongun, quarto uomo Meler. Al VAR Kalkavan e Palabiyik. Cakir ha 6 precedenti con gli azzurri in Europa: • 24 febbraio 2011, in Europa League, Villarreal-Napoli 2-1 • 22 ottobre 2013, in Champions League, Marsiglia-Napoli 1-2 • 27 agosto 2014, in Champions League, Atletico Bilbao-Napoli 3-1 • 23 aprile 2015, in Europa League, Napoli-Wolfsburg 2-2 • 7 marzo 2017, ottavo di finale di Champions League, Napoli-Real Madrid 1-3 • 10 dicembre 2019, Champions League, ... Leggi su anteprima24

