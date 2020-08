Barcellona-Napoli, attenzione massima di Gattuso all’aspetto tattico. Sarà 4-1-4-1 (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Napoli è alle prese con la preparazione del match di Champions contro il Barcellona. A Castel Volturno, scrive la Gazzetta dello Sport, si susseguono riunioni tecniche e sedute di allenamento. L’attenzione sull’aspetto tattico è massima. “C’è soprattutto Leo Messi, che da giorni invade i pensieri di Rino Gattuso. La sua presenza è ingombrante, disturba la serenità del tecnico napoletano, impegnato com’è a studiare il sistema per ridurne le potenzialità in campo. Mancano due giorni alla sfida del Camp Nou e le ore a Castel Volturno trascorrono tra riunioni tecniche e sedute di allenamento. Lo staff tecnico è concentrato sull’aspetto tattico“. L’andata al San Paolo, ... Leggi su ilnapolista

