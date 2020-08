Violento nubifragio su Napoli, disagi e allagamenti (VIDEO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Napoli a partire dalle 15 di oggi. Nel secondo giorno di allerta meteo di colore gialla diramata dalla Protezione civile della regione Campania, è arrivato il temporale che ha creato non pochi disagi nel capoluogo partenopeo. Strade allagate, problemi agli impianti fognari e alla circolazione stradale. Raffiche di vento e temperature calate di diversi gradi. Numerose le segnalazioni dei cittadini sui social dove in questi minuti sono tanti i VIDEO che documentano le criticità dovute alla pioggia. V L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Aversa – In questi minuti un violento temporale sta flagellando l’intero Agro Aversano, con fulmini, raffiche di vento ed una impressionante quantità di acqua. Attualmente è in vigore un’Allerta Meteo ...

Coldiretti Umbria, grandine su ortaggi, uva, frutta, mais e olive

Secondo elaborazioni Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (ESWD), l’agosto 2020 è segnato fino ad ora da una media di 7 violente grandinate al giorno da nord a sud della Penisola ...

