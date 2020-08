Tumori del colon, ricerca svela il segreto delle cellule irriducibili (Di mercoledì 5 agosto 2020) In ogni film di guerra che si rispetti, ci sono sempre cecchini che rimangono nascosti e pronti ad attaccare i nemici, pur preponderanti in senso numerico. Qualcosa di simile potrebbe avvenire pure nel caso del tumore del colon-retto in fase avanzata: anche dopo il trattamento con un farmaco mirato (cetuximab), spesso rimangono minuscoli focolai di cellule maligne resistenti, che poi si riattivano provocando recidive. Ora uno studio italiano propone, in laboratorio, una possibile strategia mirata per attaccare questi “irriducibili”. I “cattivi” hanno un tallone d’Achille Le cellule ‘irriducibili’ si salvano perché silenziano il recettore di superficie bersaglio molecolare di cetuximab e allo stesso tempo si mimetizzano di fronte al farmaco, diventando ... Leggi su dilei

