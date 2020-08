Traffico Roma del 05-08-2020 ore 08:00 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto chiuso per un intervento dei vigili del fuoco il tratto di via del mare tra via di Mezzocammino il raccordo in direzione di Roma si tratta dello spegnimento di un incendio coda per Traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Prenestina e l’uscita per la A24 proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto Urbano della A24 con chiusure verso Roma tra l’inizio della complanare il raccordo chiuso in uscita dalla capitale il tratto tra la tangenziale est e via Filippo Fiorentini inevitabile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior Traffico code per Traffico intenso sulla via Flaminia tra Grottarossa via dei Due Ponti in direzione del centro su Corso di Francia per ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - SS148 Pontina code tra Raccordo Anulare e via Cristoforo Colombo > centro #luceverde #Lazio - meropecaligari : Che ridere la gente che condanna i monopattini elettrici (per pura politica) e poi si mette nel traffico rendendo R… - romamobilita : Traffico ferroviario rallentato fra Colle Mattia e Ciampino (linea FL6, Roma - Cassino) in direzione Roma, per un i… - romamobilita : Via del Mare direzione Roma, strada chiusa altezza Mezzocammino per accertamenti tecnici dopo incendio. Traffico de… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-08-2020 ore 19:30 RomaDailyNews Imprese: Aspi, nel primo semestre traffico sulla rete in calo del 37,7 per cento

Roma, 04 ago 21:45 - (Agenzia Nova ... nel primo semestre sulla rete di Aspi e delle concessionarie controllate il traffico è diminuito del 37,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno ...

Imprese: Aspi, sui ricavi impatto pandemia stimato tra 800 milioni e 1 miliardo di euro

Roma, 04 ago 22:11 - (Agenzia Nova) - Le riduzioni di traffico registrate sulle reti gestite da Autostrade per l’Italia a causa della pandemia di Covid-19 stanno avendo un impatto negativo sulla capac ...

Roma, 04 ago 21:45 - (Agenzia Nova ... nel primo semestre sulla rete di Aspi e delle concessionarie controllate il traffico è diminuito del 37,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno ...Roma, 04 ago 22:11 - (Agenzia Nova) - Le riduzioni di traffico registrate sulle reti gestite da Autostrade per l’Italia a causa della pandemia di Covid-19 stanno avendo un impatto negativo sulla capac ...