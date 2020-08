Steam sta rimuovendo i giochi dalle librerie dei giocatori a causa di un grave errore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Aggiornamento: Attraverso il profilo Twitter ufficiale di Steam, Valve ha dichiarato di aver risolto il problema."Abbiamo risolto un problema in cui il client di Steam non mostrava correttamente il fatto di possedere certi giochi. Potrebbe essere necessario riavviare il vostro client per far sì che i cambiamenti abbiano effetto. Ci scusiamo per qualsiasi tipo di disturbo".News originale: Ogni martedì pomeriggio, Steam esegue una manutenzione programmata della piattaforma, causando talvolta interruzioni mentre è in corso. Questa settimana, dopo che la manutenzione è stata completata, i giocatori hanno scoperto che alcuni giochi delle loro librerie, che erano ... Leggi su eurogamer

Nextplayer_it : Steam sta rimuovendo i giochi dalle librerie dei giocatori - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Steam sta avendo problemi da 1:25 AM CEST. - guts_strenght : @beer_psycho Va benino dai, però per scaricare i giochi per PC da steam ad esempio ci sta una giornata ?? - GamingTalker : Phantasy Star Online 2 sta per arrivare su Steam, aperta la pagina dedicata -

Ultime Notizie dalla rete : Steam sta Steam sta rimuovendo i giochi dalle librerie dei giocatori a causa di un grave errore Eurogamer.it Steam ha rimosso per errore i giochi dalle librerie dei suoi utenti

Per colpa di un bug non ancora risolto da Valve, Steam, la più grande piattaforma di gaming su PC, ha rimosso dei giochi dalle librerie dei suoi utenti. NOTIZIA di Luca Forte — 05/08/2020 A stretto gi ...

Detroit Become Human vola a oltre cinque milioni di copie vendute

Lo sviluppatore Quantic Dream ha annunciato che il numero totale di copie vendute del suo Detroit Become Human ha superato i cinque milioni. Questo importante traguardo è stato raggiunto esattamente a ...

Per colpa di un bug non ancora risolto da Valve, Steam, la più grande piattaforma di gaming su PC, ha rimosso dei giochi dalle librerie dei suoi utenti. NOTIZIA di Luca Forte — 05/08/2020 A stretto gi ...Lo sviluppatore Quantic Dream ha annunciato che il numero totale di copie vendute del suo Detroit Become Human ha superato i cinque milioni. Questo importante traguardo è stato raggiunto esattamente a ...