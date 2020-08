Scuola, via libera all'aumento degli organici (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato, questa mattina, i rappresentanti delle Regioni sulla ripresa di settembre e, in particolare, sul tema dell'organico aggiuntivo da dare alle scuole. Presente alla riunione anche la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per gli aspetti relativi al trasporto scolastico.“Oggi – ha spiegato Azzolina – dopo aver ultimato tutti i passaggi istituzionali e con le forze sociali, ho firmato l'Ordinanza che stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l'organico aggiuntivo previste dal decreto rilancio. Si tratta di oltre 977 milioni che saranno assegnati per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50% sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici Scolastici Regionali che hanno fatto la rilevazione delle esigenze ... Leggi su iltempo

Sarà completamente demolita per poi essere ricostruita più sicura, più funzionale, più bella. Prende il via il cantiere per la realizzazione della nuova scuola di Marcignana ad Empoli. Oggi, mercoledì ...

