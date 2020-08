Sbarcati altri 7 migranti positivi al Covid. E in Basilicata ne spariscono 14 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non si ferma l'emergenza migranti e, collegato ad esso, anche il problema degli sbarchi di profughi ammalati di Coronavirus. Sono infatti sette, degli oltre 300 arrivati ieri sera dalla tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento), gli immigrati risultati positivi al Covid 19 stando a quanto riferisce l'AdnKronos. Il tampone su tutti i migranti in transito è stato eseguito ieri. Tre dei sette migranti contagiati sono ricoverati e quattro sono in isolamento. Sono complessivamente 322 i migranti arrivati da Porto Empedocle al Cara di Pian del lago di Caltanissetta. Intanto, per quanto riguarda la Basilicata, presso il centro di accoglienza straordinaria dell'Hotel Old West a Ferrandina, in provincia di Matera, sono stati ripetuti i tamponi per il ... Leggi su iltempo

Rampelli (FdI): migranti fuggono da CARA, che fa governo?

Roma, 24 lug. (askanews) - "Apprendiamo che 30 immigrati tunisini sono scappati dal Cara di Restinco, a Brindisi, violando lo stato di quarantena al quale erano sottoposti dopo essere sbarcati nei gio ...

