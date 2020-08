Sanità, Nappi (Lega) “Bene legge anti aggressione ma Campania garantisca sicurezza” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’approvazione in via definitiva della legge sulla sicurezza per gli operatori sanitari e sociali è un atto dovuto nei confronti di questi professionisti. In Campania, però, se la Regione non riuscirà a garantire la sicurezza delle strutture ospedaliere, il provvedimento rischia di non produrre gli effetti sperati. Ha ragione Matteo Salvini a chiedere le dimissioni di De Luca. Basta fare un giro negli ospedali campani per trovare barelle nei corridoi, affollamento in sala d’attesa e reparti allo stremo. Occorrono più videosorveglianza, un controllo maggiore delle forze di polizia e vigilanze private armate nei presidi sanitari per scongiurare davvero le aggressioni registratesi spesso nel nostro territorio“. Lo scrive in una nota Severino ... Leggi su anteprima24

larampait : ?? #Sanità, #Nappi: “Bene legge anti aggressione ma #Campania garantisca sicurezza” “L'approvazione in via definitiv… - larampait : #Sanità, #Nappi: 'Bene legge anti aggressione ma #Campania garantisca sicurezza' - Agenparl : Sanità, Nappi (Lega) 'Bene legge anti aggressione ma Campania garantisca sicurezza' - - _Azzurra_87 : RT @severino_nappi: Non ci meraviglieremmo se la macchina elettorale di @VincenzoDeLuca, come ogni giorno leggiamo, stesse organizzando l’e… - _Azzurra_87 : RT @severino_nappi: Caro @VincenzoDeLuca, se per te la sanità è un mezzo per affidare appalti, sistemare primari e comprare macchinari che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Nappi Salvini: «De Luca ha chiamato Pomicino, De Mita e Mastella. Fanno i Fantastici 4» Corriere del Mezzogiorno