Ryan Reynolds sarà protagonista di Everyday Parenting Tips (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ryan Reynolds sarà il protagonista della commedia Everyday Parenting Tips, ambientata in un mondo alle prese con molti mostri. Ryan Reynolds sarà il protagonista di Everyday Parenting Tips, un nuovo film prodotto da Universal Pictures che racconterà una storia ambientata tra mostri di vario genere. Il progetto si basa sull'omonimo racconto breve scritto da Simon Rich per il magazine New Yorker e l'autore si occuperà della sceneggiatura dell'adattamento per il grande schermo. Everyday Parenting Tips tra le pagine offre consigli su come crescere un figlio in mezzo a un'emergenza che ha portato sulla Terra delle ... Leggi su movieplayer

