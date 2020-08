Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori (Di mercoledì 5 agosto 2020) La classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A: Buffon ha superato Maldini al 1° posto e guida fra i giocatori in attività Chi detiene il Record più partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più presenze nel massimo campionato italiano di calcio. Record presenze Serie A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto, e attualmente ha totalizzato 649 presenze in Serie A con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647 ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Record presenze Rieti, record di presenze al Terminillo Corriere di Rieti Rimettere in moto la macchina del turismo ligure

I Borghi dell’entroterra e il record di Bandiere Blu della costa, fanno della Liguria una meta ambita per le vacanze, sempre in sicurezza Sono 21,1 milioni gli italiani che si concederanno almeno un g ...

Niente Mercatanti in Fiera «Prevale la prudenza»

Quella 2019 era stata l’edizione dei record: 180 mila presenze in quattro giorni. Quest’anno, però, «Mercatanti in Fiera» – la manifestazione promossa da Confesercenti per portare sul Sentierone i sap ...

