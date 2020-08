Real Time abbandona “Il Castello delle cerimonie”: perché non andrà più in onda (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Villa Sonrisa che ha aperto le porte ai matrimoni più eccessivi di Napoli riprendendo e trasmettendo su Real Time le cerimonie dalle infinite portate e dai balli e canzoni neomelodiche, non andrà più in onda. Il successo della villa di Don Antonio Polese è arrivato sul piccolo schermo con “Il Boss delle Cerimonie” diventato, dopo la sua morte, “Il Castello delle Cerimonie” e guidato da sua figlia e da tutta la sua famiglia. Nonostante i tanti fan che da nord a sud amano lasciarsi intrattenere dalle pazze cerimonie napoletane, Real Time ha deciso che, almeno per il momento, non ci saranno nuove puntate. La motivazione sembra essere dovuta alle nuove ... Leggi su anteprima24

