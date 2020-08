Perché quella di Gallera che parla di ‘carotaggi’ contro il coronavirus non è una gaffe (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un video in cui Giulio Gallera, nel corso dell’intervista al TGR Lombardia del 5 agosto (edizione delle 14), dice che per difendersi dal coronavirus occorre fare più carotaggi si sta diffondendo sui social network, con intento satirico nei confronti dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia. Gli si contesta l’utilizzo del termine carotaggio – una nota tecnica di campionamento adottata durante la ricerca di risorse minerarie nel sottosuolo – applicato al coronavirus e alle indagini sui focolai che si stanno diffondendo in tutta Italia e, nelle ultime ore, nel Mantovano. LEGGI ANCHE > Toninelli spiega a Gallera come funziona l’indice di trasmissibilità del contagio VIDEO Gallera carotaggi, cosa ha detto l’assessore al Welfare ... Leggi su giornalettismo

