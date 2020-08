Panico al Circeo, tromba d’aria spazza via gli ombrelloni dalla spiaggia: un bimbo e un uomo feriti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Paura a San Felice Circeo, dove una tromba d’aria ha spazzato via dalla spiaggia decine di ombrelloni. Questi, provenienti da alcuni stabilimenti di viale Europa, si sono sollevati e sono stati scaraventati dall’impeto della tromba d’aria a parecchi metri di distanza. Tanta la paura e il Panico tra i bagnanti che in quel momento erano in spiaggia. I fatti risalgono alle 13 di oggi e si sono consumati in pochi fatali istanti. In particolare due persone, un ragazzo ed un bambino, sono rimasti feriti dagli ombrelloni che gli sono precipitati addosso. Entrambi hanno riportato ferite al volto e in varie parti del corpo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce ... Leggi su ilcorrieredellacitta

