NBA, nessuno positivo dal 29 luglio (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’NBA e NBPA hanno annunciato che dei 343 giocatori NBA testati dallo scorso 29 luglio, nessuno di loro è risultato positivo al COVID 19. Dopo i casi iniziali nella bolla di Orlando, subito isolati, è filato tutto tranquillo in Florida. Ricordiamo che in caso di positività, il giocatore coinvolto sarà isolato fino a quando non riceverà l’autorizzazione per lasciare l’isolamento in base alle regole stabilite dalla NBA e da NBPA. Leggi su sportface

jurivigor : @peppedicus Non c è nessuno su NBA, mi annoio! - Nabucodorozor : Nessuno sa come finirà l’NBA quest’anno. L’unica cosa sicura è che tre mesi di bolla faranno malissimo al trapianto di LeBron. - LLucaMantovani : Già conosco poca gente con la quale parlare di basket ma proprio nessuno col quale parlare di J. Cole che potrebbe… - Dunkest : #NBA | Harden su Giannis: 'Nulla da dimostrare' - GruwFrequency : RT @vitasportivait: ?? #NBA| #WholeNewGame ??Il protagonista Nonostante la sconfitta, @luka7doncic sfodera un'altra prestazione impressiona… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA nessuno J.J. Redick risponde a Trump: “A nessuno in NBA importa se lui guarda le partite” Sportando NBA 2020: i Raptors stendono i Lakers, gli Heat demoliscono i Nuggets

Nella notte della NBA di sabato 1 agosto 2020 si sono disputati cinque incontri. I Toronto Raptors stendono i Los Angeles Lakers per 107-92: prova superba dei campioni in carica, capaci di sottometter ...

NBA RESTART – TJ Warren e Lowry umiliano Simmons e Davis

Dopo tante gare tiratissime, nottata di grandi divari: solo i Pacers hanno vinto in cifra singola. “Dai, dateci un po’ di cash e siamo a posto”. Questo dissero i Suns ai Pacers nel Luglio 2019 per con ...

Nella notte della NBA di sabato 1 agosto 2020 si sono disputati cinque incontri. I Toronto Raptors stendono i Los Angeles Lakers per 107-92: prova superba dei campioni in carica, capaci di sottometter ...Dopo tante gare tiratissime, nottata di grandi divari: solo i Pacers hanno vinto in cifra singola. “Dai, dateci un po’ di cash e siamo a posto”. Questo dissero i Suns ai Pacers nel Luglio 2019 per con ...