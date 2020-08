MAXI ESPLOSIONI a Beirut: immagini impressionanti, come una bomba atomica (Di mercoledì 5 agosto 2020) Incidente o attentato? Resta ancora un alone di mistero sulle due potenti deflagrazioni avvenute nella zona del porto di Beirut, capitale del Libano, con effetti catastrofici. I morti, secondo un bilancio provvisorio, sarebbero almeno 73. Gli ospedali non riescono a far fronte alla gran mole di feriti, almeno 3700. Nelle immagini diffuse sulle TV locali e sui social si vede prima una densa colonna di fumo bianco-grigiastra, risultato probabilmente di un primo scoppio o incendio, alla base della quale si vede un’altra miriade di altre piccole ESPLOSIONI di minore rilievo. Qualche istante dopo si verifica invece la seconda potentissima esplosione, che origina una gigantesca onda d’urto capace di far collassare edifici anche a distanza. La deflagarazione si manifesta attraverso un vero e proprio fungo, da rammentare le ... Leggi su meteogiornale

