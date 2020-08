Massimo Galli: "La nave-quarantena non funziona. Farà la fine della Diamond Princess" (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Qualche perplessità ce l’ho nell’usare una nave come quarantena per persone di cui non si conosce lo stato rispetto all’infezione e non vorrei che accadesse come con la Diamond Princess”. Lo dice ad HuffPost Massimo Galli, professore ordinario di malattie infettive all’Università statale di Milano e primario dell’ospedale Sacco. Il riferimento è la scelta di usare navi per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o sbarcati autonomamente sulle coste italiane, come sta accadendo in queste ore a Lampedusa, con i 700 ospiti dell’hotspot che domani finiranno di imbarcarsi, mentre è già online l’avviso pubblico per il noleggio di una seconda nave, ... Leggi su huffingtonpost

La7tv : #inonda Coronavirus, il prof. Massimo #Galli: 'Uno su tre di quelli che si infettano sono asintomatici, e tra loro… - HuffPostItalia : Massimo Galli: 'La nave-quarantena non funziona. Farà la fine della Diamond Princess' - HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Da incontro Lega messaggio pericoloso' - CocoSafor : RT @HuffPostItalia: Massimo Galli: 'La nave-quarantena non funziona. Farà la fine della Diamond Princess' - ilnononano1 : RT @HuffPostItalia: Massimo Galli: 'La nave-quarantena non funziona. Farà la fine della Diamond Princess' -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli Coronavirus, Galli: "Seconda ondata non ineluttabile, ma cautela" IL GIORNO COVID-19 monitoring report for week of July 20-26

Relatore per l’Università degli Studi dell’Aquila: convegno nazionale “Nuovi orientamenti nella disabilità a scuola, dalla diagnosi al trattamento condiviso”, a cura di Eugenio Flajani Galli, Antonio ...

Massimo Galli: "La nave-quarantena non funziona. Farà la fine della Diamond Princess"

“Qualche perplessità ce l’ho nell’usare una nave come quarantena per persone di cui non si conosce lo stato rispetto all’infezione e non vorrei che accadesse come con la Diamond Princess”. Lo dice ad ...

Relatore per l’Università degli Studi dell’Aquila: convegno nazionale “Nuovi orientamenti nella disabilità a scuola, dalla diagnosi al trattamento condiviso”, a cura di Eugenio Flajani Galli, Antonio ...“Qualche perplessità ce l’ho nell’usare una nave come quarantena per persone di cui non si conosce lo stato rispetto all’infezione e non vorrei che accadesse come con la Diamond Princess”. Lo dice ad ...