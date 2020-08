Massa, mamma aggredita in spiaggia per aver chiesto a due donne di rispettare norme anti-Covid: “Se tuo figlio è malato tienilo in casa” (Di mercoledì 5 agosto 2020) aggredita verbalmente per aver chiesto a due donne che avevano steso i loro asciugamani in spiaggia troppo vicini al figlio 13enne, che aveva da poco subito un trapianto, di allontanarsi. È quanto successo a una mamma, una turista del nord Italia, a Massa lo scorso sabato, che è stata poi costretta ad abbandonare il lido. L’episodio è stato riportato da Il Tirreno. “Il Covid non esiste e se tuo figlio sta male tienilo chiuso in casa”, hanno detto le due turiste alla donna che chiedeva, appunto, di rispettare le norme anti-Covid. mamma e figlio si trovavano a ... Leggi su ilfattoquotidiano

