M5S, tutti contro tutti. Spadafora? “O fiducia o lascio la delega”, (ma non lascerà) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fuoco sotto cenere. Sembrerebbe proprio che il M5S sia una bomba a orologeria che si sta preparando a esplodere. Diversi sono i malumori, le frustrazioni e le invidie che ribolllono da mesi. Il Corriere della Sera parla di un incontro scontro -che ha visto tutti contro tutti- , un processo ai vertici del gruppo parlamentare, avvenuto “alle nove di sera, nell’Auletta dei gruppi ai piani bassi di Montecitorio”. Tra gli argomenti più ardenti ci sono sicuramente: rendicontzioni e scadenza del 24 agosto per chi non si è ancora ‘messo in regola’ con annessa minaccia di “azione disciplinare”, la sfida per la leadership e il caso del ministro Spadafora con la delega allo Sport. Il ministro, che ... Leggi su ilparagone

NicolaPorro : C’erano una volta i #grillini: da “tutti devono sapere tutto” sono passati a “non dovete sapere nulla”. Il video-co… - Piu_Europa : Sul referendum si gioca una partita di macelleria costituzionale i cui eventuali vincitori saranno i populisti M5S,… - maumartina : Il PD spiazzi tutti mettendo in discussione gli assetti frammentati del centrosinistra. Riscopra la sua vocazione.… - MirkoValMar : @PietroSalvatori Giudicare M5s sulla base di dichiarazone di un deputato è come dire che deputati #primarepubblica… - tigrelt : RT @Teresat14547770: 'Sono matti, fanno cadere il governo'. Il terremoto M5S ora travolge Conte - -