Lorenzo Amoruso parla delle coppie di Temptation Island, cos’ha detto? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Temptation Island si è conclusa da un paio di giorni. Tra coppie che si sono lasciate ed altre che hanno superato la prova, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono tra quelle più amate dal pubblico. Nelle ultime ore proprio l’ex calciatore della Fiorentina ha espresso le sue opinioni sulle coppie che hanno partecipato, insieme a lui, al reality dei sentimenti. Lorenzo Amoruso ha parlato dei comportamenti di Antonio e di Pietro. Ha, poi, avuto parole speciali per Andrea con il quale ha stretto un rapporto di sincera amicizia e ha attaccato duramente Ciavy. Cos’ha detto, in particolare, il compagno della Nazzaro? Vediamolo. Lorenzo Amoruso, il rapporto speciale con ... Leggi su kontrokultura

