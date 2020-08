Lopetegui: «Roma? Vogliamo mettere in campo la nostra mentalità» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Queste le sue parole riportate da TMW. Roma – «Ciò che è sicuro è che i nostri avversari sono in forma, giocano molto bene e hanno una buona rosa. Fonseca è un grande allenatore. Stiamo parlando di una squadra in forma ma è alla nostra portata. Abbiamo voglia di vincere. Cercheremo di fare una grande partita, non ci sarà il ritorno e dobbiamo cercare di battere un rivale molto forte». GIORNI DI RIPOSO – «Ciò che è successo da marzo in poi ci obbliga ad adattarci, ... Leggi su calcionews24

