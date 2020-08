Inter-Getafe, Lukaku come Shearer: “Contento di aver segnato. Conte per noi è importante” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Inter batte il Getafe e vola ai quarti di finale.Dopo la conclusione del campionato, l'Inter è scesa nuovamente in campo per affrontare il Getafe in occasione degli ottavi di finale di Europa League: i nerazzurri hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Lukaku ed Eriksen, riuscendo così a strappare il pass per i quarti di finale dove affronteranno la vincente del match tra il Bayer Leverkusen e il Rangers.Un gol storico per il centravanti belga, che è andato in rete per otto gare consecutive in Europa eguagliando così il record di uno degli attaccanti più iconici nella storia del calcio, ossia Alan Shearer. La striscia di Lukaku è iniziata addirittura nel novembre ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Non perderti l'edizione speciale del nostro magazine dedicata alle fasi finali di #UEL !… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Europa League, l'Inter vola ai quarti: 2-0 al Getafe, decidono Lukaku ed Eriksen! Ora al 99% arriva il Bayer Leverkusen h… - paocame79 : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #InterGetafe 2-0: i nerazzurri volano ai quarti di Europa League [@paocame79] ???? -