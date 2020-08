Il ritorno a scuola: le linee guida per i più piccoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per i bambini fino a 6 anni niente mascherina né misurazione della temperatura. Saranno accompagnati da un solo genitore Leggi su tg.la7

