Il Napoli torna al programma di De Laurentiis: vendere è la priorità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Osimhen è oramai cosa fatta. Il Napoli ha messo a segno il colpo di mercato che aveva inseguito, ma adesso, come riporta Tuttosport, si deve tornare a seguire il programma dettato dal presidente De Laurentiis. vendere è la priorità Mettere mano alle cessioni, soprattutto in attacco. Da Fernando Llorente ad Arkadiusz Milik, da Amin Younes ad Adam Ounas, sono tutti in lista di sbarco, nella consapevolezza che non sarà semplice riuscire a piazzare calciatori con un ingaggio da prima fascia L'articolo Il Napoli torna al programma di De Laurentiis: vendere è la priorità ilNapolista. Leggi su ilnapolista

