Google-Fitbit: per l’acquisizione l’UE lancia un sondaggio (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Commissione europea effettuerà un sondaggio su vasta scala nell’acquisizione di Google-Fitbit. L’annuncio fa seguito a una revisione preliminare. Minaccia di far deragliare l’acquisto dell’azienda di fitness tracking. Arriva nonostante la promessa di Google di non utilizzare i dati sanitari di Fitbit per il targeting degli annunci. La società madre di Google Alphabet ha concordato un acquisizione … Leggi su periodicodaily

_DAGOSPIA_ : BRACCIALETTI ROTTI – L’ANTITRUST UE APRE UN’INDAGINE SULL’ACQUISIZIONE DI FITBIT DA PARTE DI GOOGLE… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Google sotto indagine per l’acquisizione di Fitbit #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… - DigiTalkPR : Google nel mirino, la Commissione europea apre un’indagine sull'acquisto di Fitbit La società di Mountain Vie… - pcexpander : Google sotto indagine per l’acquisizione di Fitbit #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - tulisso : Google: Ue apre indagine su acquisizione Fitbit -