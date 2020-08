Gianni Sperti oppresso dai pregiudizi | Il cammino verso la libertà fuori Uomini e Donne (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gianni Sperti non riesce a sentirsi libero e cerca un modo per superare i tantissimi pregiudizi nei suoi confronti. Durante la giornata di ieri l’opinionista ha così deciso di raccontare tutto, quali sono state le sue parole? L’opinionista di Uomini e Donne sembra aver intrapreso un cammino verso la libertà e la sua pace interiore … L'articolo Gianni Sperti oppresso dai pregiudizi Il cammino verso la libertà fuori Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

