Franco Pepe cittadino onorario di Somma Vesuviana: “Qui mi sento a casa” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Il consiglio comunale interprete del sentimento unanime dei sommesi esprime la propria gratitudine e stima al maestro pizzaiolo Francesco Pepe per l’impegno proferito nella valorizzazione e promozione costante dell’albicocca della Città di Somma Vesuviana su scala nazionale ed internazionale, per aver ideato e arricchito il suo menu con la pizza “Crisommola“, preparata con la confettura dell’albicocca dell’area Vesuviana”. Con queste parole, ieri sera il consiglio comunale di Somma Vesuviana, ha conferito la cittadinanza onoraria al maestro pizzaiolo Franco Pepe, in una serata densa di emozioni. “Qui mi ... Leggi su anteprima24

mattinodinapoli : Franco Pepe cittadino onorario di Somma Vesuviana: «Qui mi sento a casa» - IulianoLorenza : Franco Pepe cittadino onorario di Somma Vesuviana (NA) - - ExPartibus : Franco Pepe cittadino onorario di Somma Vesuviana (NA) - - pietro_riccio : Franco Pepe cittadino onorario di Somma Vesuviana (NA) - - sepp68947448 : @VivoAzzurroUK Ma che è, la Margherita sbagliata di franco pepe -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Pepe Franco Pepe cittadino onorario di Somma Vesuviana (NA) ExPartibus Cittadinanza onoraria a Somma Vesuviana per il pizzaiolo Franco Pepe

Ancora un riconoscimento per Franco Pepe, il celebre pizzaiolo titolare della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo: stavolta a Pepe riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune di Somma Vesuviana per ave ...

Signoretti vince la sfida in tivù E’ riminese il re della pizza

L’altra vincitrice era una pizza di Franco Pepe, il fondatore di Pepe in grani, da anni saldamente sul podio delle pizzerie migliori al mondo". Nel 2017 è tornato infine a Rimini, al timone de Il ...

Ancora un riconoscimento per Franco Pepe, il celebre pizzaiolo titolare della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo: stavolta a Pepe riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune di Somma Vesuviana per ave ...L’altra vincitrice era una pizza di Franco Pepe, il fondatore di Pepe in grani, da anni saldamente sul podio delle pizzerie migliori al mondo". Nel 2017 è tornato infine a Rimini, al timone de Il ...